On vous l’annonçait hier. Des révélations troublantes sur l’état de santé d’Emmanuel Eboue ont trouvé écho sur les réseaux sociaux et plongé le monde du football dans un choc. La presse turque notamment indiquait que le défenseur ivoirien avait contracté le virus du VIH/SIDA, ce qui a conduit à son hospitalisation d’urgence à Londres.

Il n’en est rien, s’est finalement exprimé l’ancien Gunner qui dénonce un acharnement contre sa personne. « Je me porte bien dans mon corps. Je ne sais pas d’où vient cette rumeur de VIH/SIDA, puisque c’est de cela qu’il s’agit, mais c’est dommage. Certaines personnes m’en veulent grave, je ne sais pas pourquoi. C’était pareil lorsque j’ai signé avec Sunderland. je ne sais pas pourquoi il y a tant de haine à mon égard. Il y a plusieurs personnes que je connais bien qui m’ont dit de vive voix qu’elles feront tout pour me détruire. Qu’ils iront partout et ces gens se connaissent très bien« , a confié Eboué à sport-ivoire.

Alors qu’il devait s’engager avec le club chypriote d’Ocagi Limassol, le joueur passé par Galatasaray a dû mettre sa signature en attente pour des examens complémentaires de santé en Angleterre. « Chaque fois que j’essaie de me relever de coups durs, il y a ce genre de choses qui arrive. Il faut qu’on arrête de me salir« , a t-il ajouté. Eboué venait de purger un an de suspension par la FIFA pour avoir refusé de payer des indemnités à l’un de ses anciens agents.

