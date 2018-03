Xalima News: Le viol suscite un débat au Sénégal. Car, il ne se passe pas une journée sans qu’un cas de viol ne soit relaté dans la presse. Mais le philosophe, Songué Diouf l’a ramené à l’actualité à cause de la manière dont il voit ce phénomène. Selon lui, c’est la femme qui pousse l’homme à le violer. À l’en croire, cette dernière, habillée d’une manière indécente est aussi grave que la violence exercée par le violeur sur sa victime. Outrées et horrifiées par ces propos, les associations de femmes ont fait une citation directe contre Songué Diouf. Ainsi, il va comparaitre au Tribunal correctionnel de Dakar le 27 mars prochain pour répondre des chefs de diffamation, d’injures publiques et d’apologie au viol.