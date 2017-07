Nous croyons que les sénégalais doivent prendre leurs responsabilités, reprendre leur destin en mains comme ils ont su le faire Si souvent et enclencher une procédure légale de destitution de l’actuel Président de la République par les voies prévues par nos lois. Ceci est une œuvre de salubrité publique urgente.

Cet homme dès ses débuts , a mis le peuple senegalais devant l’étendue de son inaptitude à personnifier le bon exemple de vertu, de gouvernance sobre et vertueuse de notre pays avec sa déclaration de patrimoine, qui a magnifié l’ère de ses errements à la tête de l’Etat entamée par son arrivée à la Primature. Les choses ont empiré depuis.

Un voleur sait qu’il est un voleur meme si tout le monde clame son innocence, lui même sait bien qu’il est aussi coupable que ceux qu’on lui demande de poursuivre, d’où toute la difficulté de l’Etat a mettre en place valablement un système efficace de traque des biens mal acquis.

L’aveu d’échec de son programme Yoni Yokkute, et enfin l’aveu d’échec du PSE exprimé par Amadou Ba qui récuse l’usage de plan importé de l’extérieur, alors que le PSE est par excellence un kit gouvernance conçu dans des bureaux feutrés en Occident par des pseudo experts qui n’ont aucune connaissance réelle et éprouvée de nos réalités et des contextes sociales et culturelles dans lesquelles nous nous mouvons.

Le meme kit a été vendu au Gabon qui s’est engagé avant nous dans cette chimère dite Emergence, il me semble que la Cote d’Ivoire aussi a acheté son trousseau Emergence chez le même concessionnaire de l’Emergence en Afrique francophone.

L’incapacité de ce President a faire bouger le navire, associé aux à son implication personnelle dans les dossiers PETROTIM, ARCELOR MITTAL, le vote de la dernière loi scélérate a l’Assemblée Nationale qui modifie les dispositions du code électoral à moins de trente jours des élections est la forfaiture de trop. Cette Assemblée Nationale stérile doit être dissoute sans tarder pour permettre aux senegalais de choisir eux mêmes leurs représentants, suffisent à enclencher la procédure appelée ici ailleurs IMPEACHMENT ou destitution du Président de la République pour faute grave.

Le Président Nixon a été traduit devant la justice, juste parce que son parti s’était introduit dans le Qaurtier General du Democratic Parti et espionné son adversaire direct, Nixon a été destitué pour avoir essayé de masquer les faits.

L’Ethique doit revenir au cœur de notre pouvoir. Il n’y a pas un seul senegalais qui croit que Macky Sall ait gagné loyalement et légalement ses 8 milliards déclarés dans son patrimoine. Il n’y a pas un seul senegalais qui croit que sa femme qui n’a jamais eu une activité reconnue, Madame Sall qui n’a jamais eu de numéro matricule, puisse être plus riche que Crésus juste en s’occupant que de ses fourneaux.

Aucun senegalais ne peut croire que le frere du Président de la République un journaliste qui n’a jamais écrit ne serait ce une note puisse devenir capitaine d’industrie dans le Petrole et se retrouver proprietaire de licences qui du jour au lendemain font de lui “Propriétaire” du Pétrole sénégalais, banquier, propriétaire d’une compagnie d’aviation.

Le rôle joué par le Président de la République dans ce dossier doit être clarifié, il pèse sur le Président des soupcons de prise illégale d’intérêts, de complicité de crimes économiques graves, De haute trahison. Pour toutes ces raisons On ne saurait s’expliquer que la justice sénégalaise fasse mine de n’avoir rien compris et passe sur des faits aussi graves.

Dans un pays qui se respecte, la Justice et les Magistrate doivent être les premiers à faire en sorte que nul ne soit au dessus des lois fut il le Président De la République.

L’Ethique doit commencer par le Président de la République et son entourage, aucune impunité ne saurait se justifier face à l’impact de ces crimes sur l’économie du pays, notre futur, celui de nos enfants. Nul ne devrait être en mesure de faire ce que l’actuel Président de la République fait et continue de faire au vu et au su de nos magistrats qui préfèrent s’asseoir sur leur dignité .

Cette attitude du Président qui vole, piétine et ridiculise l’ensemble de la Justice et des corps d’élites sur lesquels se fonde notre République est sans précédent et influera l’attitude des citoyens face aux biens communs très négativement si rien n’est fait pour l’arrêter.

Il ne doit pas être permit qu’un President puisse dériver ainsi toute la durée d’un mandat devant autant de preuves de sa malveillance, de sa nocivité et de son influence négative pour le futur du pays, de notre peuple et ses intérêts vitaux.

J’accuse le Président de la République d’activités de prises illégales d’intérêts précédant sa prise de fonction, et pendant son Magistère.

J’accuse le Président Macky Sall de haute trahison. Les représentants de la loi doivent instruire le dossier PETROTIM,ARCELOR MITTAL, BICTOGO, AFRICAN ENERGY, TOTAL pour n’en citer que Ceux la, de même que les manœuvres autour de la refonte partielle du fichier électoral : pour déterminer les responsabilités du Chef de l’Etat dans l’obtention de son frère Aliou Sall de ses licences de Petrole, et du sabotage des contrats et négociations autour de nos ressources naturelles au détriment de l’Etat Sénégalais .

J’accuse pour terminer le Président d’user de son influence pour soumettre la Justice et les magistrats au service de la couverture de ses forfaits. au détriment des intérêts du peuple sénégalais . Il a lui même affirmé avoir ordonné l’impunité de certains citoyens en mettant leur dossiers sous le coude.

Servez le Sénégal ou démissionnez . Les murs de la cité ce sont des hommes et non des pierres.

FHG. # SAMEU SA NGOR.