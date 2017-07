Tweet on Twitter

XALIMANEWS- En marge de la cérémonie de ratification de la coopération entre le Sénégal et l’Espagne, Abdoulaye Daouda Diallo s’est prononcé sur la marche annoncée de Abdoulaye Wade devant le ministère de l’Intérieure. Il prévient qu’aucun débordement ne sera toléré.

« On va prendre les dispositions qu’il faut. Je rappelle que nous sommes là pour garantir la sécurité des biens et des personnes et que nous n’accepterons aucun débordement de quelque nature qu’il soit », a prévenu le ministre de l’Intérieur.

Selon le ministre de l’Intérieur, les difficultés survenues dans la production et la distribution des cartes d’identité seront bientôt contenues.

« Il peut y avoir des déperditions des cartes, c’est vrai, mais tout devrait rentrer dans l’ordre, le week-end, si tout se passe bien. Toutes les autorités administratives sont mises à contribution pour aider à accélérer la procédure de distribution. Toutes les cartes seront disponibles au niveau des commissions », assure-t-il.