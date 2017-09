Tweet on Twitter

Après des mois d’attente et de fuites, c’est le grand jour pour les fans d’Apple. La société doit dévoiler ce mardi 12 septembre à 19 heures ses nouveaux iPhone. Si l’on en croit les rumeurs, il y aura bien sûr la mise à jour annuelle classique, avec les iPhone 8 et 8 Plus.

Mais le clou de la soirée devrait s’appeler iPhone X, un smartphone haut de gamme au design bien particulier pour célébrer les dix ans du célèbre téléphone. Apple devrait également dévoiler lors de cette keynote une nouvelle version de sa montre connectée, l’Apple Watch, et de sa box TV.



