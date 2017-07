Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Avec la surprise générale, il figure dans le peloton de tête. Leur campagne a été, pour le moins, différente, leur démarche aussi. Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) a misé sur les technologies de l’information et de la communication pour plus de transparence pour le vote de ce dimanche.

A travers son site web, le PUR a mis à la disposition des représentants de partis une application qui permet “d’enregistrer les résultats de chacun des bureaux de vote qui composent la carte électorale.”

Cette application web permet aussi de mettre en ligne, en pièces jointes, les copies des procès- verbaux photographiées afin d’avoir des preuves si jamais des écarts sont notés dans ces bureaux.

En conséquence, les initiateurs de cette stratégie “Anti- Fraude” ont demandé à tous les représentants de bureau et mandataires de se signaler pour recevoir un identifiant qui leur permettra de mettre en ligne les résultats des bureaux de vote et ainsi les sécuriser contre tout vol.

“Ils restaient encore des identifiants à être distribués pour les bureaux de vote situés au Sénégal, dans les pays africains et en Asie.”, signale t-on à la veille du scrutin.



Dès lors, si des irrégularités sont notées après publication des résultats par les autorités étatiques, les fichiers du site web serviront de preuves pour les comparer voire les contester.

Après avoir marqué beaucoup de Sénégalais avec l’engagement de ses militants lors de la campagne (avant le vote), le PUR, dirigé par le Pr Issa SALL, compte s’illustrer après ce vote.

C’est certain! ce parti, créé en 1998, mais qu’on n’entendait plus, est bien prêt à marquer son retour pour une “purification” de la scène politique sénégalaise.

