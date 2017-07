Pendant la fête du 4th of July à Chicago,État de l’Illinois aux États Unis,les Sénégalais se sont retrouvés dans le grand parc du South Shore Cultural Center bordant le lac Michigan . Ils sont venus nombreux à l’initiative de la section Alliance Pour la République Chicago coordonnée par notre compatriote Abdoulaye Samb,pour célébrer les jeunes Sénégalais qui ont réussi leurs examens durant l’année 2017. Le bon prétexte d’encourager l’excellence sénégalaise était de joindre l’utile à l’agréable. Un Mega pic-nic offert par cette section a réuni la communauté sénégalaise dans sa riche diversité ethnique et politique qui ne pouvait pas ne pas manquer un goût sain de campagne. Rassembler tous les enfants autour de la culture sénégalaise en sa variété de repas,boissons, fruits, etc était l’objectif largement atteint par les organisateurs. “Windy City ” a donc vibré des couleurs et senteurs sénégalaises. L’intelligence des militants républicains était de créer un événement qui allie démarche communautaire et ouverture à l’actualité nationale. Le succès obtenu a fait dire à de nombreux Sénégalais qu’une telle initiative devrait être instituée pour la reconnaissance de modèles aux enfants de la diaspora et rapprochement entre les compatriotes qui vivent à Chicago. Les représentants des partis politiques représentatifs ont pu exprimer leurs positions divergentes mais dans un esprit amical et fraternel pour reconnaître l’aspect positif d’une telle manifestation. En conclusion, nous militants avions souligné et salué le choix du Président sur nos deux camarades Abou Diallo et Nogaye Mboup comme candidats de Benno Bok Yaakaar aux prochaines élections législatives. Ce choix raisonnable et très stratégique prouve une fois encore ces trois qualités très importantes qui caractérisent le leadership du Président de la République: Honnêteté, Intelligence et Courage.Tidiane Soumare le vice Coordonnateur de la section a rappelé aux militants la nécessité de gagner ses échéances, alors que Ramata Ly la responsable des femmes et Deguene Koulibaly de la Kojer ont insisté surtout sur la mobilisation et le dynamisme. Ainsi les responsables et militants du Parti du Président Macky Sall à Chicago ont réussi un coup de maître en Cette période de pré campagne./.

Abdoulaye Samb Coordonnateur de la section APR Chicago,membre de la cellule de communication de la DSE / USA. [email protected] 7737599597