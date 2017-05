Tweet on Twitter

Le président de l’APR, Macky Sall, a convoqué cet après-midi, un secrétariat exécutif national extraordinaire de son parti pour un “ndeup” salutaire, après une semaine de corps-à-corps entre faucons, frelons, scorpions et paons. Et d’après « Vox Populi », c’est depuis Durban en Afrique du Sud qu’il a convoqué, expressément, cette réunion extraordinaire de son parti. Le Chef de l’État va rentrer à Dakar, aujourd’hui même.

Ça risque de jaser, vu la terrible guéguerre par presse interposée entre les responsables du parti au pouvoir, avec des insultes et autres insanités qui défraient la chronique. Le retour de Mahmoud Saleh, notre Steve Banon national, stratège redouté du palais, fait déjà frémir.

