XALIMANEWS : La gestion du parti du présidentiel dans la commune des Parcelles Assainies par le ministre Amadou Ba inquiète les militants de l’APR. Raison pour laquelle, Bocar Diongue et Cie ont lancé cet après-midi un mouvement politico Citoyen : La Plateforme des Parcellois pour la réélection du président Macky Sall en 2019 (PURMA).

Ces responsables après avoir constaté les manquements du coordinateur de l’APR dans cette commune avant pendant et après le référendum et les législatives de 2017 ont décidé de prendre les commandes pour éviter un naufrage à la prochaine présidentielle et ne plus faire avec des « amateurs » comme Amadou Ba et sa famille.

« Il urge de mettre fin à cette récréation interminable et cette léthargie inquiétante et rédhibitoire dans la commune des Parcelles Assainies. La gestion locale du parti par procuration familiale et démarche clanique n’agréent pas les populations, d’une manière générale, les acteurs politique du camp présidentiel, qui ont mouillé le maillot lors des dernières élections», ont déploré hier Bocar Diongue et Cie, selon une source.