L’APR /USA est au bord de la scission totale. Récemment deux mouvements se sont affrontés par presse interposée pour d’une part pointer du doigt les insuffisances de l’équipe dirigeante et de l’autre pour questionner la légitimité de ceux qui ont décidé de se positionner en lanceurs d’alerte. Ainsi l’aile dirigeante de la D.S.E était apparemment incapable d’apporter des réponses plausibles aux interpellations soulevées dernièrement. Faute d’arguments convaincants, elle s’était lancée dans la médisance pour vouloir discréditer les militants de ce parti. Peu importe ! La dénonciation continuera tant qu’il n’y aura pas de transparence et de dialogue au sein de l’APR/USA.

Ces démêlés pour le moins malencontreux ont récemment été remarqué à travers quelques initiatives inopportunes de WhatsApp allant dans le sens de création de mouvements dont le but ultime était de camoufler la popularité du comité dénommé (Comité de Réflexion pour la Réorganisation de la D.S.E USA). La contre-attaque n’a pas d’ailleurs manqué de s’affubler de sobriquets parfois narquois comme le mouvement « Des Amis de la Première Dame ». A ce titre, nous rappellerons que tout soutien désintéressé à la Première Dame est salué et encouragé. Par contre nous nous dresserons en sentinelles averties pour éviter que notre chère Première dame ne soit un fonds de commerce pour des esprits déviants et mercantiles.

A cet effet nous tenons à rappeler à nos chers militants et militantes que notre Parti l’Alliance pour la République a déjà créé des organismes internes reconnus dans les textes et règlements. Ces organismes qui servent à assurer l’animation politique du Parti sont les-suivants :

Le Mouvement National des Femmes Républicaines Le Mouvement National des Jeunes Républicains (La Cojer) Le Mouvement National des Elèves et Etudiants Républicains La Convergence des Cadres Républicains (CCR) Le Conseil National des Sages Le Mouvement National des Enseignants Républicains Le Mouvement National des Arabisants Républicains La Chambre des Elus Républicains La Fédération Nationale des Comités d’Entreprises Républicaines

Les Organismes Affilés avec l’approbation du Conseil National.

Il évident que tout autre mouvement de soutien fomenté autour du Président ou de ses proches de façon obscure n’est qu’une forme de division et de distraction. Si toutefois la notion « des amis de la Première Dame » prévaut au sein de l’APR, on peut y sous-entendre qu’il existe « des ennemis de la Première Dame ». C’est une catégorisation maladroite qui ne fait que renforcer l’adversité et affaiblir le Mouvement des Femmes aux USA. Il faut vite mettre terme à ce genre du militantisme économique. Nous ne sommes pas dans la dynamique de « Friends and Foes ».

Disons-le avec force, cette brave sénégalaise souriante et dévouée à son mari n’a que des amis. Evitons d’en créer des ennemis imaginaires. C’est immérité parce qu’elle œuvre pour le peuple sénégalais sans coloration politique. Sa Fondation Servir le Sénégal et ses fonds de solidarité au pays peuvent confirmer ses actions de bénévole et d’entraide à l’égard des couches sociales les plus vulnérables. Elle est aujourd’hui ce ciment unificateur qui a pour vocation le maintien de la cohésion nationale.

Nous devons aller vers l’essentiel pour réunifier et revigorer les forces vives de la diaspora sans bruler les étapes importantes. A l’heure où le leadership de la D.S.E-USA est imprégné dans un désarroi patent, il n’est pas intelligent d’évoquer la massification dans des émissions solitaires. Le refus cinglant du coordonnateur fédéral et sa horde d’entamer les procédures de dialogue interne pour répondre aux interpellations des militants des bases ne fait qu’attester et justifier la gestion nébuleuse du Parti depuis 2012 à nos jours. Evidemment, il est temps que l’organe suprême du Parti réagisse. Rester dans l’indifférence sur les problèmes qui gangrènent la vie du Parti aux USA n’est pas une attitude gagnante. Moralement aucun militant n’est tenu à subir des injustices d’où qu’elles viennent.

Nous appelons tous les membres de l’APR/USA et tous les sénégalais dans leur diversité autour du Président de la République pour l’aider dans son œuvre de construction nationale. La tâche est incommensurable et les obstacles sont multiples. Chaque militant, chaque sénégalais dans son intime conviction doit s’y adjuger ce que de droit et éviter par tous les moyens de s’accaparer des prérogatives qui dépassent ses compétences. L’APR est une plateforme politique qui accompagne le Président dans cette dynamique. Tout autre démarche contraire à ces idéaux doit être dénoncée et les auteurs cloués au pilori.

Vive le Sénégal, Vive l’APR.

Comité De Réflexion pour la Réorganisation D.S.E

Mountaga Sy/Abdoulaye Ndao USA.