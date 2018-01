Suite aux propos jugés désobligeants du président américain Donald Trump traitant les pays africains de “merde”, l’ambassade des Etats-Unis à Dakar vient de réagir pour souligner l’excellence et la solidité des relations entre les Etats-Unis et le Sénégal qui demeure un partenaire” important” pour les Etats Unis en Afrique de l’Ouest et dans toute l’Afrique francophone, peut-on lire dans une note parvenue à notre rédaction. Selon toujours celle-ci, les Etats-Unis respectent profondément le peuple Africain.”Notre engagement commun en matière de démocratie, de sécurité et de prospérité contribue à resserrer nos liens d’amitié” conclut ladite note. Comme quoi, l’ambassade des Etats-Unis à Dakar tempère après la sortie presque incompréhensible de l’actuel locataire de la Maison Blanche qui du coup a occasionné une vive sortie sur twitter du président Macky Sall pour s’offusquer.

Wabitimrew.net