L’AS – Les chantiers de l’Université du Sine Saloum El hadji Ibrahima Niasse (Ussein), qui étaient à l’arrêt depuis l’annulation du marché provisoire de construction de cette l’infrastructure attribuée dans un premier temps à l’entreprise américaine Awiai-Ergc, vont bientôt reprendre. cette fois, ce sont les entreprises chinoises «Jiangsu provincial construction» et «China Machinery Engineering corporation» (Cmec) qui vont exécuter les travaux de l’Ussein d’un coût de 65 milliards de francs CFA.

Après le retrait de l’entreprise américaine Awiai-Ergc du projet de réalisation de l’Université du Sine Saloum El hadji Ibrahima Niasse (Ussein), suite à l’annulation de son marché par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ce sont les Chinois qui se positionnent. Des sources proches du dossier confient que deux entreprises chinoises, en l’occurrence «Jiangsu Provincial Construction» et «China Machinery Engineering Corporation» (CMES) vont réaliser les deux lots de l’université du Sine Saloum El hadji Ibrahima Niasse (Ussein) dont le coût est estimé à 65 milliards Fcfa.

Pour la réalisation du Lot 1 de l’Université du Sine Saloum El hadji Ibrahima Niasse (Ussein) qui concerne les campus pédagogiques et sociaux de Kaolack, elle sera faite par l’entreprise chinoise Jiangsu Provincial Construction. Pour ce même lot, cette entreprise chinoise sera assistée par des entreprises sénégalaises réunies au sein des groupements Batipro et Sotracom. Pour le lot 2 aussi, c’est une entreprise chinoise qui a gagné le marché. Ce lot 2 du projet de réalisation de l’Ussein concerne les campus de Fatick et de Kaffrine. Les travaux de ce lot seront réalisés par l’entreprise chinoise China Machinery Engineering Corporation (CMES) qui a raflé le marché après le départ des Américains.

Toutefois, compte tenu du fait que 30% des travaux devront être exécutés par des entreprises locales (sous-traitance) pour se conformer à la loi, le groupement d’entreprises sénégalaises Otizia va participer à la réalisation du Lot 2 de l’Ussein.

REPRISE DES TRAVAUX EN FIN FEVRIER 2017

Il y a plusieurs mois, les autorités du ministère de l’Enseignement supérieur ont obtenu gain de cause dans leur volonté de se séparer de l’entreprise américaine Awiai-Ergc. Après avoir annulé le 4 août 2016 l’attribution provisoire du marché de construction de l’Ussein, la société Awiai-Ergc avait saisi le Comité de règlement des différends (Crd) de l’Autorité de régulation de régulation des marchés publics (Armp) pour annulation de cette décision. Cependant, dans la note qui était parvenue au ministre, le Crd dans sa décision avait débouté la société Awiai-Ergc qui est définitivement hors course pour le projet de l’Ussein. Compte tenu des motifs, le Crd avait déclaré, «la décision du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche, d’annuler l’attribution provisoire du marché fondée, constate que le groupement Awiai/Ergc fait état de dépenses engagées dans le cadre des études d’exécution du marché et avant la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, dit que dans le cadre des prestations réalisées en l’absence d’un contrat dûment approuvé mais avec l’assentiment de l’administration et qui lui ont profité, le principe de l’indemnité peut être examiné».

Après la reprise du marché par ces entreprises chinoises, les travaux qui ont eu beaucoup de retards vont bientôt redémarrer sur le site de l’Ussein. D’ailleurs, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Pr Mary Teuw Niane a confirmé hier dans l’émission «Etat des lieux» sur 2Stv que les travaux de l’Ussein vont redémarrer en fin février 2017.

D’un coût de 65 milliards, cette université, d’une capacité d’accueil de 30.000 étudiants, devrait tenir son amphi de rentrée en octobre 2016. La spécificité de l’Ussein, c’est que c’est une université multi campus qui sera éclatée sur les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. Il y aura aussi un site à Toubacouta dans la région de Fatick.