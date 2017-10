Au pays de l’Oncle Sam, les militants de l’APR en ont ras le bol du leadership de la D.S.E (Délégation des Sénégalais De l’Extérieur). Des voix mécontentes venant de toutes les bases se lèvent contre les comportements et agissements de certains leaders dans la D.S.E. Ces derniers sont accusés d’être en complet déphasage avec les textes et principes du parti. Leurs manœuvres secrètes à travers un groupe de copains très minoritaire ne visent en réalité qu’à privilégier leurs intérêts personnels au détriment de ceux du Parti. Poussés à bout, les militants n’hésitent plus à s’en prendre à ces responsables. Leurs coups de gueule pour une reforme immédiate des structures et une meilleure maitrise du métabolisme du parti sont pourtant demandées par la majorité des militants.

L’APR/USA est désormais devenu le parti des dérives avec comme dénominateur commun, l’affairisme politique et une indiscipline des militants à nulle autre pareille. A ce propos, lors de la dernière visite du président à New York, ce dernier avait décidé de rencontrer les militants pour, comme a l’accoutumée, manifester sa proximité. Encore une fois, l’amateurisme et le tâtonnement des leaders de la D.S.E, fit capoter la rencontre. On ne pouvait même pas louer une salle suffisamment accueillante. Imaginez le lobby d’un building pour contenir tout ce monde ! Trop de proximités, de bousculades, d’injures et même d’ébauches de pugilat. Le Président finit par écourter son adresse. En partant, il a simplement conseillé à ses camarades de se concerter pour trouver des solutions aux problèmes.

Pourtant ce tableau insipide et parfois pittoresque peut paraître anodin devant l’énormité des problèmes souterrains qui gangrènent le parti.

L’APR USA depuis la victoire en 2012 est décomposée par un affairisme politique ou le militant convaincu de départ est remplacé par les hypocrites de tous genres qui viennent espérer des largesses. Le comble étant que cette situation a été catalysée par les leaders actuels (en fait un petit groupe de chasseurs de prime) qui en tirent un grand profit. Et pourtant cette minorité qui pilote aveuglement le parti est constituée de membres du parti qui ont été nommés à des postes administratifs. Ces nominations avaient été accueillies avec fierté par l’ensemble des militants. A la suite de ces attributions, il leur a été demandé, pour faciliter et assurer la continuité des activités politiques au sein du parti de s’alléger de certaines responsabilités de leadership politiques pour éviter une stagnation des activités qui leurs avaient été assignées. Leur refus cinglant ne tarda pas. Nous constaterons d’ailleurs amèrement une décrépitude dans la structuration et l’animation de beaucoup d’activités. L’étalon de mesure de cette torpeur étant la section de Manhattan qui perdra tous ses bureaux de vote lors des dernières élections législatives. Pourtant ces déconfitures n’ont point surpris tant le choix des nominés avaient laissé plus d’un (militant convaincu) bouche bée. Face a cette situation délétère, un mouvement organique s’est forme pour exprimer son opposition.

Des conclaves ont été organisés à plusieurs niveaux aboutissant à la mise en place de cellules de réflexion englobant plusieurs militants venant de diverses structures du parti.

Les conclusions tirées au cours de ces discussions ont d’abord indexé la gestion nébuleuse et centralisée des finances du parti ou contrairement aux dispositions clairement stipulées dans les textes du parti avec un trésorier qui a les prérogatives de la gestion des finances du parti, le coordinateur fédéral a usurpé ces pouvoirs et s’est adjugé de facto, les rôles de trésorier et commissaire aux comptes. Ce chamboulement dans l’organigramme crée une situation nébuleuse qui paralyse les activités du parti et installe un climat de méfiance.

Il est également reproche a l’équipe dirigeante de la D.S.E, des cumuls de fonctions, une incapacité a animer les différentes structures du parti entrainant une décélération à tous les niveaux, une incapacité criarde de massifier le parti etc. ….

Plusieurs interpellations ont été lancées envers le coordinateur fédéral pour arrêter cette dégringolade sans suite. Ce dernier qui est l’actuel député de la diaspora s’est emmuré dans son autarcie aidé en cela par quelques acolytes qui ne s’offusquaient point à intimider les camarades qui avaient osé manifester leur désapprobation. Considérant ses nouvelles charges et occupations en tant que député de la diaspora, les militants exigent son remplacement au poste de coordonnateur fédéral.

Depuis 2012, beaucoup de militants ont quitté le parti. Contre vents et marées, l’APR USA a inventé une nouvelle arithmétique politique avec comme postulat : la « SOUSTRACTION PAR L’ADDITION ». Le départ de membres éminents a créé un ralentissement évident dans l’animation du parti. Plusieurs tentatives infructueuses ont été amorcées pour les ramener. Ces militants dissidents, dans leur grande majorité, supportent le parti ; mais se sentent marginalisés par l’entité dirigeante qui refuse de décentraliser les activités du parti.

Depuis sa mise en place en 2010, la DSE Etats-Unis a failli à sa mission de coordination des activités du parti. Les structures annexes comme la CCR, le mouvement des femmes, et la COJER n’ont pas été au devant de la scène et n’ont pas, de façon organisée, développé des programmes de vulgarisation. Plusieurs tentatives de ressuscitation, expérimentées par des militants n’ont pas abouti. Cette léthargie étant due pour la plus part à une incapacité de l’équipe dirigeante actuelle à réunir toutes les forces vives du parti autour des objectives assignés par le président.

L’APR est une plate forme de vulgarisation politique qui doit accompagner le président vers sa vision d’un Sénégal meilleur. La sobriété intellectuelle et l’esprit républicain qui doivent encadrer une telle tache doivent impérativement se retrouver dans toutes les structures et à tous les niveaux du parti. Le leadership actuel du parti aux USA est en déphasage complet avec l’image et la vision du président. Il doit être remplacé impérativement pour le retour d’un militantisme plus engagé solidement implanté dans les valeurs cardinales de notre pays, de notre parti.

Le Comité de Réflexion pour la réorganisation de la D.S.E USA