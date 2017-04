Faisant suite aux de?clarations « graves et mensonge?res faites par le sieur Baye Modou FALL alias Boy Djine? » dans un journal de la place et qui font e?tat de la remise de cinq mille pounds (soit 3 912 530 francs Cfa) au Commissaire Central de Dakar pour « planifier et faciliter son e?vasion du Commissariat Central de Dakar», le Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale tient a? apporter des pre?cisions.

En effet, affirme la police, les de?clarations mensonge?res de Boy Djine? qui remontent a? plusieurs anne?es entre 2008-2009, « ont e?te? examine?es et classe?es sans suite par le juge d’alors qui n’avait trouve? aucun e?le?ment objectif pouvant prouver ces accusations. Par ailleurs, la personnalite? du de?clarant prouve a? suffisance le caracte?re non fonde? de telles accusations. Voila? la stricte ve?rite? sur cette affaire monte?e de toutes pie?ces pour que nul n’en ignore et dont le mobile est de jeter encore le discre?dit sur toute une corporation. »

Source: Dakaractu.com