Le Président de la République, Macky Sall a pris part sommet de CompactwithAfrica de Berlin. D ailleurs, le Patron de le Majorité; presidentielle a tenu a rappeler les relations entre le Sénégal et l Allemagne.



» Je suis ravi d’être ce jour à Berlin pour le sommet #CompactwithAfrica et remercie la chancelière Merkel pour son accueil cordial et chaleureux.

Les relations entre le Sénégal et l’Allemagne n’ont jamais été aussi fortes, renforcées par de nombreux partenariats prometteurs.

Ce sommet nous rappelle chaque année les défis auxquels nous faisons face dans notre développement. Les investissements de nos partenaires nous aident à réaliser nos objectifs ambitieux pour favoriser une croissance durable dans nos pays.

»

