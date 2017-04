La police nationale a le vent en poupe dans la lutte contre le terrorisme, ces derniers temps. En effet, après l’arrestation de deux marocains supposés liés à l’État islamique à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, un autre présumé terroriste, connu des services de renseignements du Nigéria comme membre du Boko Haram, a été appréhendé par la police du Point E. Okho Godwin a été transféré, hier, à la Division des Investigations Criminelles (DIC).

C’est hier, vers les coups de 17 heures, que les hommes du commissaire Bodian du Point E, ont transféré à la DIC, un présumé djihadiste nigérian qu’ils ont interpellé dans la journée du lundi à Fann. Une arrestation qui survient quelques jours après celle de deux marocains supposés liés à L’EI par les éléments de la Direction de la police de l’air et des frontières.

La police renseigne que Okho Godwin, né le 20 mai 1985 au Nigéria, est arrivé au Sénégal en provenance de la Mauritanie où il a séjourné pendant des mois. Le suspect qui est au Sénégal depuis 2013, vivait aux Parcelles Assainies. Et selon nos sources, le nigérian a été contacté par un américain qui lui a proposé un recrutement pour un mouvement basé en Syrie. Donnant suite à la requête, il aurait ainsi tenté de recruter des terroristes pour se faire, étant donné qu’il était déjà dans la mouvance terroriste.

En effet, le chef du bureau national d’Interpol à la DIC, a été sollicité pour des vérifications auprès de son homologue nigérian. Et il ressort qu’il est connu des services de renseignements de son pays pour acte de terrorisme et est lié effectivement à Boko Haram. Il a été appréhendé dès sa sortie de l’Ambassade du Nigéria sur l’avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, sur dénonciation de sa représentation diplomatique.

Placé en garde à vue depuis lors au commissariat du Point E, le présumé terroriste a été transféré à la DIC qui se chargera de mener plus en profondeur, l’enquête du fait de sa compétence élargie en la matière. Mais, en attendant, nous-dit-on, Interpol a été saisie

Source : VOX Populi