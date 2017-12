XALIMANEWS : En plénière ce lundi pour le vote du budget de son ministère, Aly Ngouille Ndiaye s’est attiré les foudres de l’opposition.

« Je vais vous parler essentiellement de dialogue et de respect qui font le fondement de la Démocratie », a déclaré d’emblée le député de la Coalition Manko Taxawu Senegaal (MTS) dont Khalifa Sall est la tête de liste.

Cheikh Bamba Dieye qui s’est adressé à Aly Ngouille Ndiaye n’a pas manqué pas de préciser : « Monsieur le ministre, je reviens sur la gestion calamiteuse de notre sécurité à travers le fait politicien qu’a été le gaspillage des ressources publiques dans l’opération de renouvellements des cartes d’identité ».

Selon ces propres termes, « l’Etat civil est en lambeaux, aucune crédibilité ne peut être apportée à la valeur de la carte d’identité parce qu’il est impossible de savoir combien nous sommes et où nous habitons ».

« J’espère que votre nouveau chantier sera sa gestion nationale en coopération avec les municipalités », formule-t-il.

Avant de marteler : « Monsieur le ministre, si le gouvernement du Sénégal et le pouvoir ne changent pas d’attitude et de posture, les conditions pour un dialogue sincère et constructif ne sera que des chimères de plus dans l’océan de promesses jamais tenues. Si nous voulons être sérieux, nous devons avoir le courage de ensemble de nous accorder sur les pré-requis qui vont organiser une concertation sincère sur notre système électoral. Une élection ne se situe pas dans l’énoncé des règles, elle trouve sa crédibilité dans l’équité et l’égalité entre les candidats. Est-il besoin de rappeler que dans notre pays que le pouvoir a refusé à notre candidat et tête de liste la possibilité de faire campagne… ».