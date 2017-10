Tweet on Twitter

Lundi 09 Octobre 2017- La préférence nationale, voilà le message qu’a voulu transmettre le député à l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko. Le leader du parti Pastef-Les Patriote a, en effet révélé, dimanche, qu’en tant que député, il a refusé de s’approvisionner chez Total Search Total ou Shell Search Shell , a constaté KOACI.

Préférant les essenceries des nationaux telle que Elton Search Elton , Touba-Oil, Edk…, Ousmane Sonko Search Ousmane Sonko a critiqué, sans le citer, le manque de patriotisme Search patriotisme des parlementaires et autres fonctionnaires de l’État du Sénégal.

«A l’Assemblée l’autre jour, raconte t-il, ils m’ont appris que j’avais droit à 350 litres en carburant. Il m’a été dit que j’avais droit à une carte de Shell Search Shell ou de Total. J’ai répondu que je ne voulais pas de ces cartes. Je leur ai demandé s’il existait des cartes pareilles mais de chez Elton Search Elton ou de Touba Oil… », a d’emblée révélé l’ancien inspecteur des impôts et domaine, renvoyé de la fonction publique.

Poursuivant, l’auteur de “Pétrole et gaz du Sénégal : chronique d’une spoliation” ajoute : « Ils m’ont répondu que non. Je leur ai alors déclaré que je voudrais que vous me donniez une dotation d’un entrepreneur sénégalais. Pourquoi vous enrichissez les autres ainsi ? », a-t-il ajouté, reconnaissant tout de même ce que ces multinationales « créent des emplois ».

« Mais c’est le minimum ! Ils font des bénéfices à coups de milliards qui sortent du pays. Or, je reste convaincu que si l’on soutient nos entrepreneurs nationaux, ils investiraient leurs bénéfices ici (Ndlr le Sénégal). Je leur ai dit que je ne touche pas à la carte. Débrouillez-vous », peste le néo-député qui note que « finalement, ils m’ont répondu qu’ils avaient trouvé un accord et qu’ils allaient me remettre des tickets de chez Elton. D’accord. Au moins ainsi je suis sur que l’argent va revenir à mon pays. C’est dire qu’il y a des réflexes que chacun de nous devrait avoir», dit-il.

Sidy Djimby Ndao, Dakar

koaci.com