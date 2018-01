XALIMANEWS : Selon la Rfm, les députés de la 13ème législature veulent entrer en possession de leur indemnité de rentrée estimée à 10 millions par député. Seulement, le député Ousmane Sonko aurait craché sur cette indemnité et menace de porter l’affaire devant la place publique.

Et, cette décision aurait affecté le bureau de l’Assemblée nationale qui refuse d’allouer cette somme aux parlementaires à cause de la menace proférée par le leader de Pastef.

Ousmane Sonko estime que ces 10 millions alloués à chaque parlementaire soit 1, 650 milliard de nos francs pourrait servir à générer des emplois pour les jeunes. Cette indemnité de rentrée qui a été instaurée sous l’administration du président Abdou Diouf, permet aux députés de renforcer leur garde- robe, de s’équiper et d’avoir un train de vie adapté à leur fonction de parlementaire.

Toutefois, il faut signaler que les députés de la 12ème législature n’avaient pas reçu d’indemnité de rentrée à cause des problèmes de trésorerie.