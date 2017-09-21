COMMISSION DE L’ECONOMIE GENERALE, DES FINANCES, DU PLAN ET DE LA COOPERATION ECONOMIQUE

PRESIDENT : Dieh Mandiaye BA

RAPPORTEUR GENERAL : Djimo SOUARE

COMMISSION DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DE
L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

PRESIDENT : Nicolas NDIAYE

COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

PRESIDENT : Cheikh SECK

COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION, DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS

PRESIDENT : Seydou DIOUF

COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L’UNION
AFRICAINE ET DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR

PRESIDENT : Pape Sagna MBAYE

COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

PRESIDENT: Mamadou Lamine DIALLO

COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

PRESIDENT : Aminata GUEYE

COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTRÔLE

PRESIDENT : Mamadou Oury Baïlo DIALLO

COMMISSION DES DELEGATIONS

PRESIDENT : Modou Mberry SYLLA

COMMISSION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE

PRESIDENT : Alioune Badara DIOUF

COMMISSION DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DES LOISIRS

PRESIDENT : Aimé ASSINE

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mamaya

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