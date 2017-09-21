COMMISSION DE L’ECONOMIE GENERALE, DES FINANCES, DU PLAN ET DE LA COOPERATION ECONOMIQUE
PRESIDENT : Dieh Mandiaye BA
RAPPORTEUR GENERAL : Djimo SOUARE
COMMISSION DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DE
L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
PRESIDENT : Nicolas NDIAYE
COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
PRESIDENT : Cheikh SECK
COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION, DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS
PRESIDENT : Seydou DIOUF
COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L’UNION
AFRICAINE ET DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR
PRESIDENT : Pape Sagna MBAYE
COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
PRESIDENT: Mamadou Lamine DIALLO
COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
PRESIDENT : Aminata GUEYE
COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTRÔLE
PRESIDENT : Mamadou Oury Baïlo DIALLO
COMMISSION DES DELEGATIONS
PRESIDENT : Modou Mberry SYLLA
COMMISSION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE
PRESIDENT : Alioune Badara DIOUF
COMMISSION DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DES LOISIRS
PRESIDENT : Aimé ASSINE