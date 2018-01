Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Candidat à la succession de Momar Mbaye, Cheikh Tidiane Boye s’est finalement retiré pour laisser la place à Sara Oualy pour occuper le poste de vice président.

Le champion du monde militaire de 800 m (1989 à Rome) explique les raisons qui l’ont poussé à accepter le consensus en lieu et place d’un vote.

« J’ai accepté le consensus proposé par le secrétaire général du CNOSS, Seydina Diagne, et le directeur des activités physiques et sportives du ministère des sports, Léopold Germain Senghor, 20 minutes avant l’élection. Ce, pour le bien de l’Athlétisme sénégalais ».

Avant d’ajouter « voyant la balance favorable à Sara Oualy, j’ai accepté le poste de vice président ».