XALIMANEWS- Et de deux pour Nafissatou Thiam ! La sénégalo-belge a remporté dimanche le prestigieux heptathlon de Götzis en Autriche. La championne olympique de Rio a dépassé la barre des 7.000 points, fixant la marque du record de Belgique à 7.013 points (a.r. 6.810 points les 12 et 13 août 2016 à Rio de Janeiro). Elle est devenue la troisième meilleure performeuse de tout les temps derrière l’Américaine Jackie Joyner-Kersee (7.291 pts en 1988) et la Suédoise Karolina Klüft (7.032 pts en 2007).

A 22 ans, elle est la plus jeune des trois à avoir franchi ce “mur” des 7.000 points que seules quatre athlètes ont atteint (la Russe Larisa Nikitina 7.007 en 1989 étant la 4e). Ce nouveau record national est aussi le 8e meilleur total de l’histoire (derrière six performances de Joyner-Kersee et le record d’Europe de Kluft).