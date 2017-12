XALIMANEWS : Le monde de l’Athlétisme perd une légende, une icône. Plus qu’un Athlète, Usain Bolt, le Jamaïcain, venu de nulle part a complètement révolutionné son monde, et restera à jamais dans la mémoire des férus du sport en général.

Un seul être nous manque… La retraite d’Usain Bolt ouvre une ère incertaine pour l’athlétisme, en manque de têtes d’affiche pour capter le grand public au moment où il tente tant bien que mal de faire oublier les scandales de dopage et de corruption.

Foudroyé par une blessure à la cuisse gauche: c’est la dernière image que laissera l’homme le plus rapide de tous les temps (9.58 sur 100 m, 19.19 sur 200 m) pour son ultime sortie sur la piste, aux Mondiaux de Londres, lors de la finale du relais 4×100 m, le 12 août. Un beau condensé de la situation du premier sport olympique à l’heure de dire adieu au légendaire Jamaïcain. Bolt part en boitant et c’est toute une discipline qui s’interroge sur son avenir.

Avec le départ de Bolt, l’athlétisme a perdu plus qu’un coureur d’exception. Il y a bien sûr les records et le palmarès sidérant de l’octuple champion olympique mais c’est surtout son charisme, sa capacité à soulever les foules et à intéresser au-delà du cercle des initiés qui risquent de faire défaut.

“Ce qui va nous manquer, c’est sa personnalité, a ainsi estimé le président de la Fédération internationale (IAAF) Sebastian Coe. C’est plus sympa d’avoir quelqu’un qui a un point de vue et arrive à remplir un stade. On a trop d’athlètes formatés qui regardent à droite et à gauche et sont nerveux avant d’oser répondre à une question. Bolt avait une opinion et des choses à dire et c’est cela qui va le plus nous manquer.”