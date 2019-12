C’est officiel ! Atlantique de la cinéaste franco-sénégalaise est en lice pour les Oscars. Le film, grand prix du Jury à la 72e édition du Festival de Cannes, fait partie des 10 films sélectionnés dans la catégorie du meilleur film étranger.





Le récit se passe à Thiaroye, une bourgade située à quelques kilomètres du centre-ville de Dakar. Le film « Atlantique » relate l’histoire de jeunes ouvriers restés longtemps sans percevoir de salaires qui décident de quitter leur pays, en embarquant sur l’océan, après la construction d’une tour futuriste nommée Atlantique.

Ada personnage principal du film se marie avec Omar, un immigré établi en Italie et qui y reste neuf mois par an. Hélas, le temps se fait parfois long et Ada tombe amoureuse de Souleiman.

Avec cette première réalisation long métrage de la Franco-Sénégalaise sélectionnée parmi 10 films dans la catégorie du meilleur film étranger des Oscars, Mati Diop plonge le spectateur dans l’univers de jeunes sénégalais obnubilés par le départ vers l’Europe en quête d’un mieux vivre.