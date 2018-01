L’Etat du Sénégal a remis dimanche une enveloppe financière d’un million de francs CFA pour chaque famille de victimes de l’attaque survenue samedi à Borofaye, dans la périphérie de Ziguinchor (sud), a appris l’APS de source officielle.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a effectué dimanche un déplacement à Ziguinchor pour se rendre au chevet des blessés et présenter les ‘’condoléances de la Nation’’ aux familles des victimes. Se disant porteur d’un ‘’message du président Macky Sall’’, M. Ndiaye est venu avec un million FCFA pour chaque famille, une enveloppe destinée à ‘’permettre d’organiser dignement leur deuil’’.

L’enveloppe a été remise au gouverneur de Ziguinchor, Guédj Diouf, qui, à son tour, l’a remise au préfet Ibra Fall. Ce dernier a pris contact avec les familles. ‘’C’est juste en guise de soutien pour permettre aux familles de préparer et d’organiser dignement leur deuil’’, a précisé une autorité administrative.

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est venu ce dimanche au chevet des victimes de l’attaque perpétrée samedi par des assaillants sur un groupe de coupeurs de bois, dans la forêt de Borofaye dans l’arrondissement de Nyassia.

Accompagné de hauts gradés de l’Armée nationale, M. Ndiaye, qui est arrivé à bord d’un avion militaire à 11H 15 mn, est allé aussitôt au service des urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor où sont internés les 6 blessés de la tuerie qui a fait 13 morts, dont les corps se trouvent également dans cet hôpital.

Il a été accueilli à son arrivée par des autorités administrative et locale, les députés Demba Keita et Abdou Mbow, en tournée politique dans la région de Ziguinchor depuis samedi, ainsi que par des autorités militaires et des responsables du service des eaux et forêts.

A Néma 2, plusieurs familles de victimes ont reçu la délégation du ministre, en présence des notables du quartier, des délégués et de plusieurs riverains.

aps.sn