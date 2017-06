XALIMANEWS – Après les attaques de Bamako, dimanche dernier, des informations des services secrets français annoncent des menaces dans certaines capitales ouest africaines. L’ambassade de France à Dakar a lancé une alerte à l’endroit des citoyens français sur le niveau de la menace au Sénégal. Les autorités françaises ont produit une note destinée à leurs ressortissants à Dakar, juste après les attaques terroristes à Bamako dans le campement de Kangaba.

« Une attaque terroriste est survenue, le 18 juin 2017, dans un campement situé à proximité de Bamako. Des victimes sont à déplorer. Il est conseillé d’éviter cette zone et de se conformer strictement aux consignes des autorités locales et de la police », ont dicté les services secrets français basés à Dakar et Bamako, selon DakarTimes.

La note recommande « aux personnes devant se rendre en mission au Mali, et à nos compatriotes, résidant sur place de faire preuve de vigilance et de se tenir informés de l’évolution de la situation. Le tourisme, au Mali, est formellement déconseillé sur toute l’étendue du territoire ». L’alerte ne concerne pas uniquement Bamako, mais aussi les pays limitrophes comme le Sénégal. « La menace d’attentat et d’enlèvement visant des occidentaux demeure élevée dans la zone sahélienne, mais aussi dans les pays limitrophes. Aucune zone ne peut plus désormais être considérée comme totalement sûre », avertit la note. Les autorités françaises déconseillent à leurs ressortissants de se rendre dans les zones rouges des pays frontaliers. « Les ressortissants français qui se trouvaient dans ces zones doivent savoir que leur sécurité et leur vie sont explicitement et directement menacées. En particulier, pour les touristes, aucune personne, aucun groupe, aucune organisation ne peut prétendre garantir leur sécurité », soutiennent les services français qui indiquent que « la menace terroriste régionale sur les pays d’Afrique de l’ouest, y compris le Sénégal est réelle. Une vigilance accrue est nécessaire ».

A Dakar, les Français ont renforcé leur sécurité dans les institutions officielles françaises, en particulier celles qui reçoivent du public.