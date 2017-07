Tweet on Twitter

M. Le président, arrêtez votre jeu de peur. Ce n’est pas la bonne formule.

M. Le président, quelle est votre motivation?

Nous sommes au dernier tournant de cette campagne électorale. Est-ce que vous avez besoin, de facto, de descendre à Grand Yoff par force?

M. Le président, réécoutez vos discours en 2011.

M. Le président, qu’est-ce qui vous arrive?

M. Le président, vous commettez trop d’incohérences: Pourquoi envoyer votre premier ministre à Mbour? C’était à vous de le faire et depuis le premier jour du drame traumatisant vécu samedi dernier au stade Demba Diop. C’est un exemple, parmi tant d’autres…

M. Le président, aucun pouvoir ne vaut autant de mauvaise foi. Cette histoire de cartes non délivrées est une d’une gravité extrême et est source de violence.

M. le président, vous ne devez pas vous dire “… vaille que vaille..”, “…coûte que coûte…”; Et si l’opposition triomphe – Ce qui est bien et fort possible – Vous allez faire quoi? Vus allez refuser cela? Vous allez confisquer le choix des populations? Vous allez virer vos collaborateurs? Je peux en poser autant que je veux, car il y a matière, vu tout ce qui se passe comme actes impropres.

M. Le président, les réunions nocturnes ne doivent pas avoir lieu pour planifier le combat mortel et/ou celui des gros bras. Ces jeunes qui cherchent à nourrir les siens ne doivent pas être utilisés contre leurs propres compatriotes, sous le prétexte de vouloir gagner par la force.

M. Le président, vous semblez n’en avoir que pour vous. Vous êtes seul à vous parler et vous entendre. C’est l’impression que vous donnez.

M. Le président, vous semblez être seul. Vous avez l’air si épuisé et presque tout vous perturbe. Vous êtes sous pression. Cela ne doit pas être le cas, pourtant.

M. Le président, tant que vous avez en tête cette obsession contre le Maire de Dakar à qui vous avez rendu l’énorme service de “l’emprisonner dans le cœur des sénégalais” comme l’a si bien “hachtaggé” ma sœur Awa Seydi Ndoye, vous perdrez toujours le match en amont et tel semble être le cas.

M. Le président, dites à vos partisans d’oublier Grand Yoff et de se battre pour convaincre les votants par le verbe, les idées, non les armes et la barbarie.

M. Le président, Grand Yoff ne doit pas être l’étincelle qui embrasera l’inconnu négatif chez nous. Parlez à vos collaborateurs et associés – dites leur d’annuler toute opération destinée à Grand Yoff.

M. Le président, ALLAHU détient votre vie et ALLAHU vous voit: la foi vous recommande de rectifier le tir pendant que vous avez encore les aptitudes pour y arriver.

M. Le président, par ailleurs, vous êtes le garant de la sécurité de tous les citoyens sénégalais. Vous êtes le responsable attitré du bienfait dans ce pays.

M. Le président, vous n’avez pas le droit de diviser les populations du Sénégal: les ethnies et autres communautés du pays sont si unies et rien ne peut détruire cette belle communion. Malheur et malédiction à celui ou celle qui en tentera l’expérience.

M. Le président, votre mission est de faire des nominations justes et équilibrées socialement, par les compétences, les mérites des uns et des autres.

M. Le président, je vous le répète, arrêtez ce feu qui se prépare par votre grande responsabilité d’avoir tenu ces propos qui suivent: “… gagner ou périr…”.

M. Le président, oubliez Grand Yoff un temps. C’est pour le bien de tous.

M. Le président, évitez le pire à votre peuple.

Le Sénégal ne mérite pas pareille désillusion.

#SNFSENEGALNIOFARSNF

Pa Assane Seck