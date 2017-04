Tweet on Twitter

Xalima-News-Cette année, c’est la ville de Sherbrooke qui a accueilli, le 1er avril, le lancement du mois de Sénégal, en présence de fortes personnalités québécoises et diplomatique sénégalaises.

L’ambassadeur du Sénégal au Canada, Ousmane Paye, le député local de la ville, Pierre-Luc Dusseault et la conseillère municipale, Annie Godbout, ont été côte à côte lors de l’ouverture officielle de l’événement qui doit durer jusqu’au 30 avril.

Plusieurs activités culturelles et récréatives sont organisées pendant le mois. Une manière de revisiter la tradition sénégalaise. Mais aussi, un moment de retrouvailles et de communion entre les ressortissants et les familles.

Dans les différente activités, place est faite aux enfants, comme l’organisation d’une Kermesse. Celle de cette édition a enregistré un grand nombre de participants.

Reste du programme :

Samedi 15 avril : conférence sur des thèmes scientifiques et technologiques

Dimanche 16 : Show avec Kouthia

29 avril : concert avec Pape

visiter le site du Regroupement pour avoir plus d’informations sur le programme