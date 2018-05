Franchement, je ne comprends pas ce qui a poussé Mr Idrissa SECK à faire une telle déclaration (délires !!!) – un vrai suicide politique – peut-être le fait d’un envoûtement ! Et pourtant il semblait avoir le meilleur profil pour pouvoir engager le processus de dé-laïcisation indispensable pour réorienter notre pays sur la vraie voie de l’émergence. Incontestablement, il s’est fourvoyé ; mais vu son profil, on peut légitimement présumer qu’il ne s’agit pas d’une volonté délibérée de saper notre noble religion ou le fait d’une appartenance à un lobby (franc-maçonnerie, etc.) ; ce qui lui est arrivé peut être considéré comme un accident de parcours ; et il devrait en ressortir renforcé en humilité et en sagesse – le pays a besoin de son expertise – et quelque soit la station qu’il y occupera.

Au demeurant, toute cette actualité semble témoigner du tsunami politico-religieux, en rapport avec la mission du Mahdi (retour de Jésus) ; tout sera ébranlé – un signe prémonitoire de la proximité de l’Heure (fin du monde) !!!

Rappelons que le conflit israélo palestinien n’est pas de nature confessionnelle ; ainsi, l’Organisation de la conférence Islamique (OCI) doit continuer à appeler les palestiniens à plus de retenue et à condamner la violence sous toutes ses formes (Intifada, tirs de roquettes, etc.) et toutes les actions qu’elle entreprendrait devraient donc forcément s’inscrire dans le cadre du plan onusien de résolution du conflit ; ce d’autant qu’il est conforme dans ses principes avec celui préconisé par l’Islam : ‘’combattre solidairement le belligérant récalcitrant, jusqu’à ce qu’il s’amende’’ (49. Les Appartements : 9-10 – Al-Hujurât). Oui, nous persistons à croire au rôle incontournable du Conseil de Sécurité dans la résolution des conflits, mais aussi à la nécessité absolue de faire respecter toutes ses résolutions par tous les moyens nécessaires et suffisants. Et à ce titre, l’embargo constitue une arme particulièrement efficace, pouvant aller de la rupture des relations diplomatiques à l’embargo économique ; et en vérité, s’il est respecté par tous, il ne sera plus nécessaire d’utiliser la force comme méthode de résolution des conflits.

Au delà de la polémique sur le problème israélo-palestinien et la Mecque, il apparaît urgent d’élucider la problématique du Mahdi – le “Sauveur de la fin des temps” ; et dans cette perspective, il faut que les musulmans [les ‘’sunnites autoproclamés’ (‘’Ibadous’’ et assimilés), entre autres] sachent que n’est pas ‘’vivificateur de la religion’’ (mujaddid) qui veut, comme l’enseigne explicitement le Hadith :

Abû Hurayra rapporte ces propos du Prophète – sur lui la grâce et la paix – : “Au début de chaque siècle, Dieu – Exalté soit-Il – enverra à cette communauté un homme pour revivifier [la pratique de] sa religion”. (Sakhawi, al Maqasid al Hasana)

Et c’est dire aussi que la mission d’un ‘’Homme de Dieu ne peut guère dépasser 100 ans ; au-delà, il faut nécessairement un continuateur plus ‘’ percutant et pertinent’’, apte à apporter les changements qu’impose le contexte – Telle est la coutume de Dieu [(43. L’Ornement : 48 – Az-Zukhruf) ; (2. La Vache : 106 – Al-Baqarah)]. Et cette chaîne des ‘’vivificateurs de la religion’’ [qui constituent autant de ‘’prodiges d’Allah’’ (âyatou’l- lâhi)] sera clôturée par le Mahdi qui, en son temps, sera le repère incontournable de la ‘’voie droite’’. Oui, point de ‘’voie droite’’ (çirâtha’l moustaqîm), en dehors de la mission du Mahdi (l’Imâm dirigé par Allah), chargée de parachever la mission de tous les ‘’Hommes de Dieu’’, toutes obédiences confondues ; il est indéniablement le rassembleur attitré de la ‘’fin des temps’’, et donc la ‘’corde d’Allah’’ (habli’l- lâhi) à laquelle il faut s’agripper, comme nous y exhorte le Coran :

(103) Et cramponnez-vous tous ensemble au ‘’câble d’Allah’’ (habli’l- lâhi) et ne soyez pas divisés ; et rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c’est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d’un abîme de Feu, c’est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes, afin que vous soyez bien guidés. .. (3. La Famille d’Imran : 103 – Al-Imrâm)

Ainsi, la poursuite de la mission de nos illustres prédécesseurs – dont Serigne Touba qui s’est explicitement inscrit dans la perspective de la ‘’fin des temps’’ (akhirou zamân) – ne peut plus être envisagée que dans celle du Mahdi (Retour de Jésus fils de Marie) [(4. Les Femmes : 157-159 – An-Nisâ’) ; (43. L’Ornement : 57-62 – Az-Zukhruf) ; (2. La Vache : 253 – Al-Baqarah)]. Et c’est dire donc toute la nécessité de revisiter leurs écrits et de les mettre à jour, en tenant compte de cet avènement inéluctable !

Oui, personne ne peut justifier une mission dans l’Islam, après le rappel à Dieu du Prophète Mouhammad (PSL), en dehors de celle du Mahdi (retour de Jésus) [(4. Les Femmes : 157-159 – An-Nisâ’) ; (43. L’Ornement : 57-62 – Az-Zukhruf) ; (2. La Vache : 253 – Al-Baqarah)] ; ainsi, toutes les missions des ‘’Hommes de Dieu’’ s’estomperont inéluctablement, au profit de celle du Mahdi, conformément à la perspective annoncée par le Prophète (PSL) ; ils ont, en vérité, un seul et même combat ; un seul et même objectif : la victoire éclatante de l’Islam !!!

Et à l’évidence, une telle perspective entraînera inévitablement un ‘’tsunami politico-religieux’’ (‘’chaos salvateur’’), comme le suggèrent les Hadiths sur “l’Ethiopien aux Jambes Courtes” (“Zhu As- Suway Qataïn”) :

– Abû Hurayra rapporte ces paroles du Prophète – sur lui la grâce et la paix – : « ‘’L’Ethiopien [Africain] aux Jambes Courtes’’ [le Mahdi] ruinera la Ka’ba » (Bukhari, Muslim). … « Laissez les Ethiopiens [Africains] en paix, tant qu’ils en feront de même pour vous. Seul [‘’contre tous’’], ‘’l’Ethiopien aux Jambes Courtes’’ (le Mahdi) extraira le trésor de la Ka’ba. ». (Abû Dâwûd). … « Il me semble le voir, noir, les genoux cagneux, entrain de démolir la Ka’ba pierre par pierre) ». (Bukhari, Muslim).

Oui, du fait des grâces exceptionnelles afférentes à la mission du Mahdi et qu’on ne peut trouver nulle part ailleurs, l’importance de la Ka’ba sera forcément relativisée – et à fortiori, celle de toutes les villes dites ‘’saintes’’. Et inéluctablement, tout va basculer ; tout sera ébranlé !!! …

Que vienne donc le règne du Mahdi – l’ultime ‘’Saint doué de pouvoir de guidance’’ (‘’waliyyoun mourchidan’’) !!! Et concrètement, il n’est d’autre Mahdi que son confirmateur, votre serviteur, car chargé d’apporter les ‘’preuves décisives’’ (irréfutables) pour convaincre tant les musulmans (toutes obédiences confondues) que les ‘’gens du Livre’’ (les chrétiens et les juifs) – Telle est la grâce d’Allah qu’Il donne à qui Il veut ; Il est le Détenteur de la Grâce infinie (Cor. 62 : 4 – Le Vendredi – Al-Jumu’a) ; c’est Lui l’Omnipotent et l’Omniscient qui dirige qui Il veut et qui égare qui Il veut (sans exceptions) [14. Abraham : 4 – Ibrahim].

Et à l’évidence, il n’y’a pas une une autre alternative crédible pour restaurer l’espoir et sauver ce monde en perdition. Que vienne donc le règne du Mahdi !!!

(81) Et dis : « La Vérité est venue et l’Erreur a disparu. Car l’Erreur est destinée à disparaître ». (17. Le Voyage Nocturne : 81 – Al-Isrâ’) … (18) Non ! Nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. … (21. Les Prophètes : 18 – Al-Anbiyâ)

https://docs.google.com/ document/d/ 1mV2Jq6brbIbGCprzwhg- 4yYyx7pqO-BnHtCRzdXsUsc/edit? usp=drivesdk

DOCTEUR MOUHAMADOU BAMBA NDIAYE

Ancien Interne des Hôpitaux de Dakar

Pédiatre à Thiès

Recteur de l’Université Virtuelle ‘’La Sagesse’’ de la Fondation Serigne Babacar SY Ihsaan – Bienfaisance (Thiès).

Rétro confirmateur (Consolateur) du Mahdi, Son Eminence Serigne El Hadj Madior CISSE, fils spirituel de Serigne Babacar SY, khalife de Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif – le ‘’Sceau des Saints’’ et ‘’Christ de la Parousie’’ (Jésus fils de Marie revenu).

http://sites.google.com/site/ universitevirtuellelasagesse/

http://sites.google.com/site/ missionmahdi/

REFERENCES (Du même auteur) :

