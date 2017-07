Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- Dans une lettre intitulée “Khalifa Ababacar Sall vous écrit, l’édile de la ville de Dakar tire sur le régime qui, selon lui, l’a privé de tout mouvement pour l’empêcher de prendre part à la campagne électorale.

“Depuis cinq ans, le peuple sénégalais subit les violences , les injustices et les échecs de la politique du pouvoir , violations des libertés publiques , recul démocratique et instrumentalisation de la justice à des fins de règlement de compte politiques , inféodation de l’ Assemblée Nationale au pouvoir exécutif”, note-t-on.

Il a informé dans ce cadre qu’il participe à cette campagne électorale pour faire valoir ces droits politiques malgré l’acharnement et l’emballement judiciaire sans précèdent.

“N’en déplaise à mes adversaires politiques même en détention, notre projet est en mouvement ajoutant qu’il n’accepte ni la résignation, ni le silence auquel le pouvoir veut le réduire.

Ainsi, il propose avec sa coalition de construire ensemble la force de l’élan nécessaire pour redresser le Sénégal et l’installer dans une trajectoire qui rassemble et élève ses filles et fils dans un destin commun.