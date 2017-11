XALIMANEWS : Des hommes armés ont déclenché vendredi une explosion avant d’ouvrir le feu sur les fidèles d’une mosquée à Bir al-Abed, un village du nord du pays. Selon un bilan provisoire, l’attaque, qui n’a pas été revendiquée, a fait au moins 184 morts et plus de 120 autres blessées. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a convoqué une réunion avec les ministres de la Défense et de l’Intérieur ainsi que les chefs du renseignement civil et militaire après l’attentat.

C’est l’une des attaques les plus meurtrières survenues en Égypte ces dernières années : un attentat à la bombe visant une mosquée de la péninsule du Sinaï, au nord de l’Egypte, a fait au moins 184 morts et plus de 125 blessés, a indiqué vendredi 24 novembre la télévision d’État égyptienne.

L’attaque a eu lieu en pleine prière du vendredi à la mosquée al-Rawda dans le village de Bir al-Abed, à l’ouest d’Al-Arich, la capitale de la province du Nord-Sinaï, région où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne du groupe jihadiste État islamique (EI).