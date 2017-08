Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS – Le procès devant opposer les héritiers de feu Kader Mbacké, et le PDG de Dangote industries, Aliko Dangote, et deux de ses collaborateurs, l’ex-administrateur de la société, Roger Gold Smith, et son remplaçant, Lucas Erik Haelterman, a été renvoyé au 14 septembre, selon le journal enquête .

Cette audience qui devait se tenir ce jeudi, n’a pu se faire, à cause de l’absence de deux avocats de la partie civile, Mes Baboucar Cissé et Ousmane Sèye. Ces derniers ont écrit au tribunal pour signaler leur indisponibilité, révèle la source.

Aliko Dangote est poursuivi pour association de malfaiteurs, entrave aux droits d’association, participation aux assemblées, faux et usage de faux, vol, escroquerie et complicité de ces faits.