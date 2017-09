Tweet on Twitter

XALIMANEWS-Si les sénégalais restent encore sceptiques quant à l’apport véritable de Mbaye Niang, fraîchement convoqué par Aliou Cissé, Me Augustin Senghor lui, semble rassurer par le gamin de Torino.

En effet, selon le patron de la fédé qui s’est prononcé dans les colonnes de Stades, l’ancien espoir français a un bagage technique assez important et peut apporter des solutions offensives au coach Cissé de par sa polyvalence dans le front de l’attaque. « Mbaye Niang peut être un attaquant axial, il est un peu différent de Moussa Sow, de Mousssa Konaté ou encore de Mame Biram Diouf. Il a l’avantage d’être jeune comme Moussa Konaté, Ismaïla Sarr », argumente-t-il.

Pour lui, « Mbaye Niang a des qualités intrinsèques. Si un entraîneur a sous la main des attaquants avec des qualités différentes et variées, c’est du pain béni ». Me Augustin Senghor, voyant l’avenir en Mbaye Niang, considère même qu’ »avec lui, l’avantage principal, en dehors de ses qualités intrinsèques de vitesse et de technicité, il faut dire qu’il représente l’avenir de l’équipe dans un moyen terme».

