Il y a quelques jours j’ecrivais ceci sur Facebook: “La seule voie qui importe c’est celle du peuple, pas celle de Souleymane Jules Diop, ou Abdoulatif Coulibaly, ou Yakham Mbaye, ou meme Adama Gaye”. J’en suis encore plus convaincu aujourd’hui, surtout eu egard du point 9 de la declaration faite par le journaliste Adama Gaye sur son Facebook, le 23 Juillet dernier ou il dit “Sonko doit me dire ses liens avec Tahibou Ndiaye, Amadou Ba et le foncier….”.

Ousmane Sonko est aujourd’hui l’homme a abattre ou a affaiblir, et ceux qui cherchent a l’abattre ou a l’affaiblir useront de tous les moyens possibles pour arriver a cette fin. Je dis bien TOUS LES MOYENS, sans exclusive, y compris une voie beneficiant de prejuges aussi favorables que celle de Adama Gaye.

Je pose, et je demande aux senegalais de poser une seule question a Adama Gaye: “le journaliste que vous etes a-t-il pris soin d’interroger directement Ousmane Sonko avant de faire des insinuations aussi graves et pernicieuses que celle au point 9 de votre declaration? Si non, celle-ci n’est rien d’autre qu’un coup de poignard au dos de milliers de senegalais dont la confiance qu’ils avaient placee en vous se trouve ainsi lachement trahie.

Et je voudrais faire remarquer et rappeler aux senegalais ce que beaucoup d’entre nous savons deja, et avons entendu Ousmane Sonko lui-meme rappeler a plusieurs reprises: si le gouvernement avait quelque chose de serieux contre Ousmane Sonko, ce dernier serait aujourd’hui en taule. A tout le moins, le gouvernement aurait par ses canaux propres, ou ceux de son son parti, pris soins d’en bourrer les yeux, les oreilles et les esprits des senegalais.

Que les senegalais se pose la question suivante: pourquoi ce coup de poignard au dos de Ousmane Sonko a quelques jours des elections legislatives? A qui profite “le crime”?

Ismaila Goudiaby

PASTEF Etats-Unis