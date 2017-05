XALIMANEWS- Premiere filiale de l’industriel en dehors de l’Allemagne, son pays d’origine, l’usine de BMW à Rosslyn en Afrique du Sud a été mise à l’arrêt ce lundi 29 mai 2017. C’est le cas aussi de l’unité de production à Shenyang en Chine et de Leipzig en Allemagne. La raison : un problème de livraison de son fournisseur Bosch.

C’est un début de semaine difficile pour le fabriquant de voitures de luxe, BMW. Le constructeur allemand s’est réveillé lundi 29 mai sur l’interruption de la production dans ses usines de Chine et d’Afrique du sud, suite à des problèmes d’approvisionnement.

Ainsi, la production dans les usines de Shenyang (Chine) et de Rosslyn (Afrique du sud, au nord de Pretoria), devrait s’arrêter pour une journée, alors que son usine de Leipzig, en Allemagne, devrait être partiellement fermée. En effet, le site de Leipzig a été fermé depuis vendredi, et une autre installation à Munich a été affectée la semaine dernière. En cause : son fournisseur Bosch est « dans l’incapacité de livrer suffisamment de directions pour les BMW des séries 1, 2, 3 et 4 », explique une communication de la firme. Et d’ajouter, « nous tirons parti de la souplesse de nos procédures pour minimiser les dommages économiques. Nous pensons que Bosch, en tant que fournisseur responsable, compensera les dommages ».

Usine de Rosslyn, première filiale non allemande de l’industriel

Chargé de la production des berlines Séries 3, 5 et 7, l’usine sud-africaine de BMW est sa première filiale à 100 % en dehors de l’Allemagne. Les BMW construites en Afrique du Sud sont exportées vers les marchés où le sens de circulation est à droite, comme L’Afrique du sud, le Botswana, le Kenya, le Mozambique, ou encore le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, etc. Depuis 1997, BMW South Africa a produit des véhicules avec conduite à gauche pour exporter vers Taiwan, les États-Unis et l’Iran, ainsi que pour l’Amérique du Sud.

La marque de voiture de sport et de luxe ne vit pas ses meilleurs jours. BMW doit faire face à un rappel de 45 000 véhicules aux Etats-Unis pour un problème de portières pouvant s’ouvrir en pleine conduite. Cela ne l’a pas empêché de marquer un bon premier trimestre 2017 avec une hausse de 31% de son bénéfice net par rapport à la même période en 2016. Ainsi, le constructeur allemand a généré 2,15 milliards d’euros de bénéfice net (+31%) pour un chiffre d’affaires de 23,5 milliards d’euros (+12,4%), rien que pour le premier trimestre de cette année.

Source : Afrique Tribune