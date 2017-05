Emmanuel Macron marque clairement la différence avec ses prédécesseurs à l’Elysée.

Emmanuel Macron se distingue de ses prédécesseurs à bien des égards. Si l’on a abondamment évoqué sa précocité ou sa position sur l’échiquier politique, le successeur de François Hollande sera aussi le premier président français à maîtriser parfaitement l’anglais, fait remarquer le Huffington Post.

L’ancien banquier d’affaires chez Rothschild n’éprouve ainsi aucune difficulté à donner des interviews en anglais aux médias étrangers (voir la vidéo ci-dessous) et même à tenir des conférences dans une langue qu’il maîtrise totalement malgré un accent bien frenchie.

Quand Macron étale ses talents

Le président élu français n’hésitait d’ailleurs pas à étaler sa maîtrise de l’anglais lors de la campagne. Une façon de montrer aux électeurs qu’il a l’étoffe d’un président et qu’il dispose d’un atout pour représenter la France à l’étranger. C’est dans cette optique que le candidat Macron avait posté une vidéo dans laquelle il regrettait les positions prises par Donald Trump concernant la lutte contre le réchauffement climatique et appelait les chercheurs américains à poursuivre leur travail dans l’Hexagone.



FUN FACT: This is the first time in history that the President of France?? will speak better English than the President of America.?? pic.twitter.com/SMw4PGDyPs

— Mrs. Betty Bowers (@BettyBowers) 7 mai 2017