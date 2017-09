Tweet on Twitter

XALIMANEWS – La tension reste toujours latente au sein de la mouvance présidentielle, après le dernier remaniement ministériel. De plus en plus de voix dénoncent une certaine volonté de l’Apr de rompre d’avec le principe d’une gouvernance collective. Pour l’analyste politique, Abdou Gningue, l’élection présidentielle à venir n’y est pas étrangère. Moussa Sarr, porte parole de la LD, appelle à plus de solidarité dans l’exercice du pouvoir…