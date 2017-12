Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Suite à la diffusion du communiqué de la cellule de communication du Grand Parti, Baba Tandian, invité à la cérémonie d’ouverture de l’aéroport, se prononce à nouveau sur son différend à propos du délogement du Grand Parti.

Le communiqué de la cellule de communication du Grand Parti n’a pas laissé indifférent, Baba Tandian.

Le propriétaire des locaux du siège du parti politique dirigé par Malick Gackou, éclaircit les choses.

Il précise que « le studio et la terrasse des locaux ont été prêtés à Malick Gackou ».

Revenant sur les rapports qu’il entretient avec Malick Gackou, l’ancien président de la fédération sénégalaise du basketball, précise « Malick Gackou est et restera un ami ». « Je n’ai jamais reçu de pressions provenant ni de l’Etat, ni du gouvernement ».

Le besoin de reprendre mes locaux ne s’explique que pour des raisons commerciales et rien d’autre selon Tandian.