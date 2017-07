Le patron de «Technologie 2000», Babacar Fall, a comparu hier, au procès spécial du Tribunal régional hors classe de Dakar pour répondre des chefs de destruction de biens appartenant à autrui, faux et usage de faux, et escroquerie à jugement contre les 253 pères de famille dont les maisons ont été démolies à la cité Gaddaye. Les parties civiles réclament chacune 100 millions en guise de dommages et intérêts. Tout a débuté le 18 décembre 2013. Des bulldozers ont foncé droit sur 253 maisons en construction. En un temps record, le site est transformé en un véritable champ de ruines, ponctué par des amas de gravats. Depuis lors, les 253 familles réclament justice. Propriétaires des maisons démolies, ils ont servi au promoteur immobilier, Babacar Fall une citation directe. Ce dernier est poursuivi pour destruction de biens appartenant à autrui, faux et usage de faux, et escroquerie à jugement. Le responsable de la société Technologies 2000 n’est pas le seul prévenu dans cette affaire. Ses agents, Omar Diop, Pape Mbar et Abdoulaye Dieng ont été cités pour avoir procédé à la dévastation des concessions.

Gadaye contre Babacar Fall

«En 2001, j’ai acheté un terrain de 9 hectares avec un bail. Je l’ai légalement acquis auprès des représentants légitimes de la famille Ndiobène sise à Yeumbeul et devant un notaire. Je possède un état de droit réel. J’ai construit la première partie où il y a 400 maisons. La partie, objet du litige devait bientôt être exploitée. Et mes accusateurs sur la base d’un acte signé par une tierce personne veulent se prévaloir d’un titre de propriétaire pour s’accaparer de mes 4 hectares. Ils n’ont ni droits ni titres», a indiqué le promoteur de Technologie 2000. Toutefois, les parties civiles détiennent un acte sous seing privé. Ces terres leur ont été vendues par Ibrahima Diop, un des héritiers de la famille Ndiobène à plus de 2 milliards Fcfa. Ainsi, Babacar Fall a saisi la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) avec ses pièces justificatives. Sur ce, les maisons ont été détruites par les agents du promoteur sous la protection des éléments de la Légion de la gendarmerie d’intervention (LGI) de Mbao. Babacar Fall a brandi un document homologué par le tribunal de Dakar. Surprises, les victimes ont sollicité l’arbitrage du chef de l’Etat et le litige foncier a fini par atterrir à la Présidence. Les avocats des parties civiles réclament 100 millions Fcfa à chacun en guise de dommages et intérêts. Le parquet a requis l’application de la loi. Délibéré au 21 septembre prochain.

las