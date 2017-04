Depuis quelques temps, de fausses informations circulent sur la date du retour de Me Wade et celui de Karim Wade. Cela procède d’une campagne de désinformation et d’intoxication savamment orchestrée par les officines du pouvoir afin de déjouer la vigilance des Sénégalais qui sont déterminés à réserver un accueil sans précédent à l’un comme à l’autre.

Alors, nous demandons aux responsables et aux militants du Parti Démocratique Sénégalais ainsi qu’aux sympathisants du candidat du Pds, Karim Wade, de n’accorder aucun crédit à des informations non officielles qui n’émaneraient pas des instances régulières du Pds ou de communiqués dûment signés par le Secrétaire Général adjoint, Coordonnateur du parti ou Porte parole du Secrétaire général national Maître Abdoulaye Wade.

Le moment venu, l’opinion nationale et internationale seront tenues informées et à temps, de l’exacte date de leur retour résolument fixé dans notre agenda politique.

Ce sera la dernière ligne droite.

Babacar Gaye