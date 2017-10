La tension est déjà palpable à Khelcom avec la présence de Assane Diouf. Pape Diouf et son frère Khadim accompagnés de leurs gardes du corps se sont rués vers Assane Diouf qui ne s’est pas laissé faire.

En effet, l’insulteur le plus redoutable au Sénégal s’est retranché dans sa voiture et en est ressorti avec un pistolet qu’il a brandi contre ses adversaires. Heureusement que les protagonistes ont été maintenus à temps et séparés par la sécurité de Cheikh Amar et quelques Talibés présents surs les lieux.

Le séjour de Assane Diouf à Khelcom risque de créer d’autres accrochages avec la pléiade d’autorités qui sera présente dont la plupart a déjà goutté au « sel » de « l’insulteur de la République ».