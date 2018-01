XALIMANEWS : L’annonce a été faite par l’Agence nationale de la statistique et de démographie (ANSD).

Dans son Bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur, l’Agence précise que les exportations ont reculée à 110,1 milliards de FCFA contre 112,0 milliards de FCFA le mois précédent.

Elles ont enregistré ainsi un fléchissement de 1,7%, fait observer l’ANSD, relevant néanmoins que ‘’par rapport au mois de novembre 2016, les exportations ont connu une hausse de 15,4%’’.

Leur cumul à fin novembre 2017 se chiffre à 1384,9 milliards de FCFA contre 1288,2 milliards de FCFA pour la période correspondante de 2016, soit une progression de 7,5%.

‘’Au cours de ce mois, les exportations ont porté essentiellement sur l’or non monétaire (20,5 milliards de FCFA), les produits pétroliers (15,4 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (12,1 milliards de FCFA), le ciment (7,6 milliards de FCFA) et les bouillons (5,3 milliards de FCFA)’’, détaille la publication.

Les principaux clients du Sénégal sont le Mali (17,7%), la Suisse (15,4%), les Emirats Arabes Unis (7,8%), la Mauritanie (4,6%) et la Côte d’Ivoire (4,6%).

Les importations du mois de novembre 2017 ont connu également un recul et ont ainsi fléchi à 299,6 milliards de FCFA contre 329,3 milliards de FCFA le mois précédent, soit une baisse de 9,0%.

Mais comparées au mois de novembre 2016, elles ‘’se sont relevées de 1,0%’’. ‘’Leur cumul à fin novembre 2017 s’est chiffré à 3224,4 milliards de FCFA contre 2797,6 milliards de FCFA pour la période correspondante de 2016, soit une progression de 15,3%.’’

Au cours de la période sous revue, les principaux produits importés sont les autres machines et appareils (32,9 milliards de FCFA), les produits pétroliers finis (31,6 milliards de FCFA), le riz (20,4 milliards de FCFA), les métaux communs (14,5 milliards de FCFA) et les produits pharmaceutiques (13,5 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal, au cours de la période sous revue, sont la France (19,9%), la Chine (12,7%), les Pays-Bas (6,6%), l’Inde (6,4%), et l’Allemagne (5,6%).

Le solde commercial en novembre 2017 est ressorti à -189,5 milliards de FCFA contre -217,3 milliards de FCFA au mois précédent. Le cumul des soldes commerciaux à fin novembre 2017 s’est établi à -1839,6 milliards de FCFA contre -1509,4 milliards de FCFA pour la période correspondante de 2016.