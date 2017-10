À moins de 700 jours de la présidentielle de 2019, “il faut qu’on capitalise nos forces” tel est le message central délivré par le groupe “devenir de notre Afrique mère, le Comité d’Initiative ou la jeunesse consciente” samedi dernier lors d’une rencontre organisée dans les locaux du mouvement M23.

À l’initiative de Bamba Gueye Lindor, militant et activiste installé en France depuis prés de 40 ans, la réunion a été l’occasion d’appeler au rassemblement de toutes les forces vives de la nation afin de faire face aux dérives du régime du Président Macky Sall.

” Il faut se rassembler, parce qu’il n’y a pas d’opposition au Sénégal. La classe politique est affairiste. Nous ne pouvons compter que sur les gens épris de justice et de démocratie pour dire stop au monstre” a martelé Bamba Gueye Lindor.

Actif dans les combats pour les sans-papiers, militant dans les combats de la gauche en France avec les Damnés de la Terre notamment, Bamba Gueye n’en est pas moins impliqué dans les grandes causes dans son pays. Il a activement participé, en France, à faire partir le Président Abdoulaye Wade en 2012 du pouvoir.

Toutefois, le combat, style ” Wade dégage, il n’en veut plus.

” Macky Dégage ne m’intéresse pas. Si vous voulez Macky peut partir en décembre. Nous savons comment faire, mais cela ne m’intéresse plus. Il faut d’abord répondre à la question: quoi mettre à la place. C’est un devoir” dira-t-il avec conviction et recevant l’approbation des jeunes activistes du groupe “devenir de notre Afrique mère, le Comité d’Initiative ou la Jeunesse consciente”.

Ce dernier a présenté à l’assistance sa plateforme politique dénommée « Alternative générationnelle ». L’idée est de réunir des moyens humains, matériels et financiers afin d’apporter une réelle animation et une nouvelle vie à notre illustre démocratie si rudement mise l’épreuve ces cinq dernières années.

“On a mal partout” dit encore Bamba Gueye Lindor pour qui, il est tant de s’organiser et fédérer les esprits.

Présent dans la salle, Dialo Diop du RND, prévient sur les conditions du rassemblement.

“C’est bien de rassembler, mais, il faut rassembler les gens qui ont le même objectif.Si vous partez de Dakar pour aller à Saint-Louis et qu’un ami qui va à Kaolack vous accompagne, vous serez obligé de vous séparer à un moment donné… à Diamniadio par exemple” a imagé le leader héritier de Cheikh Anta Diop.

Rassembler autour de quoi ? Toute la question est là. Pour Bamba Gueye Lindor, il s’agit de réfléchir à un programme alternatif capable de répondre au problème du chômage des jeunes, sortir de la misère et de la pauvreté les familles. Dans cette perspective, dira-t-il, les conclusions des assises nationales seront une bonne base de réflexion.