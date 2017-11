Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Habituée à mener des opérations de saisie de drogue dans la partie ouest et sud du pays, les soldats de l’économie ont mis la main sur une importante quantité de chanvre indien au centre du pays dans la région de Diourbel et plus précisément dans le département de Bambey.

Suite à une information, la Brigade des Douanes de Bambey a procédé à une importante saisie de chanvre indien dans la nuit de lundi à mardi.

C’est vers 2h du matin que les soldats de l’économie sont allés en embuscade sur les lieux du rendez-vous attendre que les trafiquants se pointent. Lorsqu’une charrette est arrivée sur les lieux avec des colis en provenance de la petite côte, les douaniers sont sortis de leur cachette, le charretier s’est débarrassé de la marchandise prohibée avant de prendre la poudre d’escampette. Après vérification des dites marchandises abandonnées, les gabelous ont constaté qu’il s’agissait bien d’un produit prohibé c’est-à-dire du chanvre indien.