La rencontre, entre le maire de Bambilor et le coordonnateur département Oumar Guèye pour un méga-meeting de réconciliation, ce samedi, s’est terminée dans une grande confusion, dans une bagarre qui a fait plusieurs blessés.

Un spectacle d’une rare violence a, plus ou moins, surpris les apéristes devant le maire de Diamnadio et le député Souleymane Ndoye ainsi que l’immense foule de populations, venues des douze collectivités départementales. Selon les témoins, une bagarre s’est déclenchée entre les garde-corps du ministre Oumar Guèye et les bras armés qui protégeaient les autorités locales.

Après un longue bagarre entre les deux camps, le ministre a intervenu pour tenter de calmer les choses.

De notre correspondant à Bambilor