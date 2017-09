XALIMANEWS-Le maire de la commune de Mermoz Sacré Cœur, Barthélémy Dias, a décidé d’animer sur sa page Facebook une rubrique dénommée «Les vidéos de Barthélémy Dias». Pour sa première sortie, il s’attaque à la coalition Benno Bokk Yaakaar, défie Ousmane Tanor Dieng et indexe les magistrats.

«Je lance un appel à tous nos camarades socialistes, je leur tends la main. Il y a eu beaucoup de complaintes après la formation du nouveau gouvernement, après les élections législatives qui ont été fraudées. Je voudrais dire à nos camarades socialistes du département de Dakar, que si leur espoir a été brisé après la formation du gouvernement, c’est que, comme je l’ai dit et redit, Benno bokk yaakaar (Bby) est un bal d’escrocs qui tire à sa fin. Seule la vérité triomphe. Il faut que les responsables du Parti socialiste sachent que, même s’il est incapable, Macky Sall est un homme réfléchi. Il sait très bien que vous n’avez pas gagné le département de Dakar. Donc, vous ne pouvez pas imposer qu’on vous mette dans un gouvernement, alors que vous n’avez aucun mérite. Il faut que les responsables du Parti socialiste réfléchissent et qu’ils sachent que le bus Bby est arrivé à son terminus. Et quand on arrive au terminus, tout le monde doit descendre du bus, y compris le chauffeur.

Le référendum est passé, le Haut conseil pareil, les Législatives aussi, donc, il n’y a rien qu’on ne peut vous promettre. Ayez de la dignité en prenant vos responsabilités et en vous comportant comme de vrais socialistes. Il faut que les socialistes sachent que s’ils n’ont pas eu d’autres postes dans le gouvernement, c’est que Macky Sall est conscient qu’ils n’ont pas gagné Dakar. C’est ce qui explique aussi que les responsables de l’Alliance pour la République (Apr) de Dakar n’ont pas été promus. Dakar a un maître et il s’appelle Khalifa Ababacar Sall. Je demande aux socialistes de s’unir et de se positionner pour qu’en 2019, les Sénégalais ne nous méprisent pas, parce qu’on ne peut pas avoir un parti de champion et se comporter comme des loosers. Je rappelle aussi aux responsables du Ps qu’ils ont été élus pour un mandat de 4 ans qui prend fin en juin 2018. Le Parti socialiste est régi par des textes que nous avons déposés au ministère de l’Intérieur après le congrès de juin 2014.

Le ministère de l’Intérieur est le garant du respect de ces textes. Donc, il faut que les choses sérieuses commencent. Il faut lancer la vente des cartes. Comme Khalifa Sall est injustement emprisonné, après de longues discussions, j’ai décidé, pour le combat de Khalifa Sall et de tous les socialistes, pour un combat de valeurs, de principes, d’éthique, mais surtout pour l’avenir du Ps, d’être candidat au poste de Secrétaire général du Parti socialiste.»