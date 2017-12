Le Bureau politique du Parti socialiste a décidé ce samedi d’exclure « purement et simplement » quelque 65 camarades dont Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Bamba Fall, Idrissa Diallo, Aissata Tall Sall de la formation politique des verts. Joint par RFI, Barthélémy Dias a affirmé que « cet acte relève d’une comédie. Parce que, « l’objectif visé par Ousmane Tanor Dieng, c’est de refuser de répondre à la justice sénégalaise ». «Je rappelle que nous avons déposé une plainte devant le juge des référées pour faux et usage de faux en écritures. M. Ousmane Tanor Dieng a choisi de s’inscrire dans le ridicule, de nous exclure et de faire comprendre aux juges que nous ne sommes plus membres du Parti socialiste et que donc cette plainte n’est pas recevable. Tout militant du Parti socialiste peut être exclu, mais, il y a un processus à suivre. C’est d’abord la mise en place d’une commission Ah hoc qui doit l’entendre. Les sanctions sont graduelles, elles vont de l’avertissement à l’exclusion. Ousmane Tanor Dieng n’a jamais mis en place une quelconque commission. Il n’a convoqué personne pour l’entendre. Aujourd’hui, il cherche à s’accaparer d’une machine politique qui ne lui appartient pas. Il est hors de question pour nous de sortir du Parti socialiste », avertit le maire Mermoz Sacré Cœur.

