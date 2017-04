Tweet on Twitter

Le pivot monégasque Bangaly Fofana n’était pas sur la liste de l’équipe de France annoncée mercredi car il a choisi d’évoluer au niveau international avec le Sénégal.

Sur les trente-sept noms annoncés par Vincent Collet et le staff de l’équipe de France mercredi en vue des futures échéances de l’équipe de France de basket, on s’attendait à voir figurer le pivot monégasque Bangaly Fofana, qui dispute ce week-end le Final Four de la ligue des champions.

Mais la longue tige de Monaco (2,13 m, 27 ans), arrivée à maturité sous les commandes de… Vincent Collet à l’ASVEL (champion 2009, Semaine des As 2010) puis Strasbourg (Coupe de France et Leaders Cup 2015, finale d’Eurocoupe), n’était pas sur la liste. Cela n’a rien à voir avec son niveau de performance, puisque selon nos informations, son absence est due à son choix d’évoluer dans le futur avec la sélection sénégalaise, plutôt qu’avec l’équipe de France.

Source: Enqueteplus.com