XALIMANEWS : Limogé en 2016 et remplacé par l’Espagnol Porfirio Fisac, Cheikh Sarr est prêt à revenir à la tête de l’équipe nationale masculine de basket.

Interpellé sur la déclaration de Moustapha Gaye, cheikh Sarr s’est montré réticent au début. « Pourquoi vous ne lui demandez pas ? Je ne veux pas m’auto-flatter. C’est lui qui l’a dit, alors il a ses propres raisons », dit-il d’emblée. Au fil de la conversation, l’ancien sélectionneur des lions se lâche : « Je suis sénégalais, je veux contribuer au développement de mon pays dans tous les domaines. Ma compétence, c’est dans ce domaine (basket) ». Cheikh Sarr est prêt à revenir à la tête de l’équipe nationale masculine. « Si on fait appel à moi, je ferai tout mon possible pour aider mon pays. Il n’y a même pas à réfléchir là-dessus. Etre en équipe nationale, c’est un honneur, un privilège. »

Cette réaction de Cheikh Sarr fait suite à la déclaration de Moustapha Gaye. Après avoir annoncé son ambition d’entrainer les lions dans les colonnes de Stades, l’ancien coach des lionnes disait : « Je pense que le Sénégal n’a pas besoin d’un entraineur étranger sur bancs ses équipes nationales. Pour gagner ou perdre, on pourrait faire avec nos entraineurs. Si j’ai un candidat à proposer chez les lions, c’est Cheikh Sarr. Pour moi, c’est l’entraineur qu’il faut au moment où je parle. Cheikh Sarr a déjà occupé le poste ».

Coach assistant de 2009 à 2011 d’Abdourahmane Ndiaye « Adidas », Cheikh Sarr a pris les rênes de l’équipe nationale masculine en 2012. Il a conduit les lions au tournoi de la zone 2 à Praia (Cap-Vert) où le Sénégal a terminé à la première place. En 2013, il décroche la médaille de bronze à l’Afrobasket à Abidjan (Côte d’Ivoire) devant le pays organisateur. Cheikh Sarr et les lions sont aussi auteurs d’une belle prestation à la coupe du Monde en Espagne en 2014. L’2quipe avait atteint les 8émes de finale. En 2015, le Sénégal a fini 4éme du championnat d’Afrique en Tunisie. L’entraineur est démis de ses fonctions en 2016 et remplacé par l’Espagnol Porfirio Fisac.

En attendant d’y voir plus clair, Cheikh Sarr e concentre sur son équipe l’UGB (Université Gaston Berger). « On a été dans l’élite au moins pendant 5 ans. On est en train de renouveler le groupe parce qu’il y a beaucoup de départs et certains ont arrêté. On va essayer de renforcer pour garder l’UGB dans le gotha des meilleures équipes. C’est notre objectif »n confie le Directeur technique et l’entraineur des garçons à l’UGB.