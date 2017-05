Tweet on Twitter

XALIMA NEWS – Après l’intronisation de Guedel Mbodji le 14mai passé, ce fut au tour de Thierno Ndaw d’accéder, dimanche dernier, au trône. Une querelle de succession qui règne actuellement dans la capitale du Saloum pour le titre tant convoité de “Nuit Saloum”.

Chacune des deux parties tirent de son côté afin de garder sa place au trône.

Tout comme Guedel Mbodji, Thierno Ndaw a aussi eu droit à une cérémonie à la même place publique de Kahone. Et dès lors qu’il y a une place pour 2 prétendants, il va falloir se demander qui des deux hommes devra être reconnu Buur Saloum. Pour Babacar Mbodji, le Buur Gandiaye, il n’y a aucun doute « Guedel est le 52ème Buur Saloum ». À l’en croire, le premier intronisé a été choisi par le collège électoral dont il est « membre », et que ce sont ceux qui doivent désigner en l’occurrence.

Des propos que réfutent Maurice Ndéné Warore qui soutient dans ses dires que « Thierno Ndaw est Buur Saloum », car explique-t-il, « c’est le mâle le plus âgé de la branche maternelle des guelewar qui doit devenir Buur ». Ainsi, le président de la commission Penccum Saloum, reconnaît Thierno Ndaw comme son roi.